Onimusha: Way of the Sword potrebbe uscire a settembre 2026, secondo fonti non ufficiali. La data sembra essere collegata a una sospetta sovrapposizione con l’uscita di GTA 6, prevista nello stesso periodo. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte degli sviluppatori o publisher. La notizia circola tra le fonti di settore, ma al momento resta da verificare. I giocatori sono in attesa di annunci ufficiali.

Settembre 2026 si preannuncia come un mese da incubo per i portafogli dei giocatori PlayStation 5. Secondo le ultime indiscrezioni emerse sui social media, Onimusha: Way of the Sword di Capcom si aggiungerebbe a una già affollata lineup di uscite previste per il nono mese dell’anno, con una data di lancio fissata al 25 settembre 2026. La fonte della notizia è lo stesso leaker che ha anticipato correttamente il logo di Rayman Legends: Retold nelle scorse settimane. L’utente precisa che si tratta di informazioni datate e che la situazione potrebbe essere cambiata, ma con lo State of Play di Sony programmato nelle prossime 48 ore e il Summer Game Fest a pochi giorni di distanza, non dovrebbe volerci molto prima di avere conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Onimusha: Way of the Sword avrebbe trovato una data di uscita, e il motivo porta dritto a GTA 6

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Temi più discussi: Onimusha: Way of the Sword potrebbe uscire il 25 settembre 2026; Spunta una potenziale data di uscita per Onimusha: Way of the Sword su PS5, Xbox e PC; Voce: Onimusha: Way of the Sword lancia a fine settembre; State of Play: data di uscita Onimusha Way of the Sword e apertura preordini di Wolverine?.

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