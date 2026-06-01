Minacce social e propaganda Isis fermato 21enne | Domani l’Italia sarà migliore

Un 21enne è stato fermato a Milano per minacce sui social e propaganda dell’ISIS. L’individuo aveva scritto “Domani l’Italia sarà migliore” sui social network. La Digos ha arrestato l’uomo prima che potesse mettere in atto eventuali azioni. L’intervento è avvenuto rapidamente, evitando che si verificasse un pericolo immediato. La polizia ha sequestrato dispositivi e analizza i messaggi pubblicati.

Milano, 01 giugno 2026 – La tempestività dell’intervento della Digos di Milano ha scongiurato quello che gli investigatori consideravano un rischio concreto e immediato. Il monitoraggio dei profili social ha svelato una serie di post allarmanti, culminati nella frase che ha fatto scattare l’operazione. Il giovane manifestava apertamente intenzioni che la procura ha giudicato come una transizione verso la fase operativa. Le frasi diffuse in lingua inglese confermavano la determinazione a compiere un gesto imminente, chiedendo di non essere colpevolizzato per le conseguenze delle sue azioni future. La diffusione di video incentrati sul concetto del sacrificio estremo ha ulteriormente aggravato il quadro indiziario, delineando un profilo pienamente aderente alla causa jihadista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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We Must Stop ISIS – Italys Foreign Minister Tajani Issues Terror Warning

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