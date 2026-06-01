Un giovane di 21 anni di origini marocchine, residente in provincia di Monza e della Brianza, è stato arrestato dalla Digos su richiesta della Procura di Milano. Prima dell’arresto, aveva scritto sui social che “domani l’Italia sarà migliore” e si era mostrato pronto a compiere un atto grave. L’indagine era partita dopo aver intercettato i messaggi e il suo comportamento sospetto. La polizia ha sequestrato materiali e computer durante la perquisizione.

Zakaria Ben Haddi, un 21enne di origini marocchine che vive a Vimercate - in Brianza -, è stato fermato dalla Digos su richiesta della Procura di Milano. Il motivo? Stava progettando un attentato terroristico. Il 30 maggio, solo tre giorni fa, continuava a pubblicare post " inneggianti al martirio ". Così gli inquirenti hanno temuto che fosse "verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione". Ma non finisce qui. Il giovane aveva fatto riferimento all'attentato di Modena dello scorso 15 maggio. "Non mi incolpate per quello che farò domani, perché sto facendo la cosa giusta ", ha scritto in una prima storia su TikTok come riportato dal Giornale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milano, 21enne marocchino pronto alla strage: "Domani l'Italia sarà migliore". Arrestato

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