MATTARELLA CONDUCE PRESERALE E PRIME TIME RAI1 | EVENTO STORICO 2 GIUGNO

Il 2 giugno, il Presidente della Repubblica sarà protagonista di tutta la programmazione di Rai1, incluso il prime time e il preserale. È la prima volta che un presidente in carica assume un ruolo così centrale in una giornata dedicata alle celebrazioni nazionali. La sua presenza coinvolgerà diversi programmi, segnando un evento senza precedenti nella storia della rete pubblica. La giornata sarà dedicata alle celebrazioni della festa nazionale, con il Presidente in prima linea.

Sergio Mattarella re di Rai1 per un giorno. Martedì 2 giugno l’amatissimo Presidente della Repubblica sarà infatti il protagonista del palinsesto, compresi preserale e prima serata. Martedì 2 giugno si entra in tutta Italia e televisivamente su Rai1 nel cuore della Festa della Repubblica?con la tradizionale Parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella?che sarà trasmessa a cura del?Tg1 e Rai Quirinale?(dalle 9.10 alle 12). Nel preserale di Rai1 “Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà”?(ore 18.50). Dieci giovani under 35 incontrano il Presidente Sergio Mattarella al Quirinale: in occasione dell’ 80° anniversario della Repubblica, un dialogo su passato, presente e futuro dell’Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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MATTARELLA CONDUCE PRESERALE E PRIME TIME : EVENTO STORICO 2 GIUGNO

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