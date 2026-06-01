Mamma papà mettete via il telefono | la Svezia lancia l' allarme sugli smartphone dei genitori

La Svezia ha avviato un'iniziativa per sensibilizzare i genitori sull'uso degli smartphone, invitandoli a mettere da parte i dispositivi durante il tempo con i figli. Il messaggio rivolto ai genitori è di evitare di distrarsi con gli schermi mentre sono con i bambini. La campagna mira a promuovere un maggior coinvolgimento diretto delle famiglie, evidenziando che anche gli adulti devono moderare l’uso dei telefoni. Nessuna misura legale è stata annunciata, solo raccomandazioni pubbliche.

Non sono solo i bambini a dover limitare il tempo davanti agli schermi. A finire sotto osservazione sono sempre più spesso anche i genitori. Tanto che in Svezia le autorità sanitarie hanno deciso di rivolgersi direttamente agli adulti, invitandoli a mettere da parte smartphone e tablet quando. 🔗 Leggi su Today.it

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