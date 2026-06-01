Domenica 7 giugno, a Casalecchio di Reno, si è svolto lo show del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. È la prima volta che l’evento si tiene in questa località, dopo ripetute richieste. La manifestazione ha coinvolto numerosi espositori e visitatori, con bancarelle e spettacoli. L’evento è durato tutta la giornata, attirando un pubblico vario e interessato.

Per la prima volta, a grande richiesta, arriva a CASALECCHIO DI RENO lo show de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni che lo possono aver preceduto in zona con sigle similari, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La città e la zona di Bologna si preparano dunque a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ovunque, attira e conquista migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CASALECCHIO DI RENO domenica 7 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PUSIANO sabato 6 giugnoSabato 6 giugno, a Pusiano, si terrà l’edizione annuale del mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi®.

Temi più discussi: L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® domenica 24 maggio a Valenza; L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PUSIANO sabato 6 giugno; Settimana della Bonifica: Argini Fioriti, soft rafting e trekking con il Consorzio 6 Toscana Sud; Torna l’acqua sui campi, il Consorzio chiede un tavolo per guarire il singhiozzo.

Nei centri per l’accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum sarebbero stati tagliati i servizi assistenziali previsti, con un risparmio poi destinato a spese personali, tra viaggi, soggiorni e accessori di lusso. È di 1,3 milioni di euro il danno erariale contes x.com

Qualcuno può aiutarmi a identificare questo tipo di pesto? reddit

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a TREZZANO SUL NAVIGLIO sabato 30 maggioGli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d’Italia tornano a Trezzano sul Naviglio ... primamilanoovest.it

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONTECATINI TERME sabato 18 aprileA grandissima richiesta ritorna in città lo spettacolo del mercato di qualità più famoso d’Italia. Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® sono attese in Corso Roma e Viale IV Novembre A ... lanazione.it