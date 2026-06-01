L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CASALECCHIO DI RENO domenica 7 giugno
Domenica 7 giugno, a Casalecchio di Reno, si è svolto lo show del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. È la prima volta che l’evento si tiene in questa località, dopo ripetute richieste. La manifestazione ha coinvolto numerosi espositori e visitatori, con bancarelle e spettacoli. L’evento è durato tutta la giornata, attirando un pubblico vario e interessato.
Per la prima volta, a grande richiesta, arriva a CASALECCHIO DI RENO lo show de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni che lo possono aver preceduto in zona con sigle similari, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La città e la zona di Bologna si preparano dunque a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ovunque, attira e conquista migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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