Le prime pagine di oggi
Oggi le prime pagine riportano l’avanzata delle forze israeliane in Libano e le violenze scoppiate a Parigi dopo la finale di Champions League. Le operazioni militari israeliane continuano nella regione, mentre in Francia si sono verificati scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o sviluppi successivi. La situazione resta sotto stretta osservazione, con notizie che si susseguono sui fronti geopolitico e sociale.
L'avanzata israeliana in Libano, le violenze a Parigi dopo la vittoria della Champions League, e l'anniversario della Repubblica di domani La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’avanzata militare israeliana in Libano, che ha superato il fiume Litani e occupato il forte di Beaufort, provocando la reazione critica della Francia che ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Stampa apre invece sulle intenzioni del governo in vista della scadenza il 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, mentre i giornali di destra criticano l’ipotesi di una tassa sui patrimoni più ricchi avanzata dalla segretaria del Partito Democratico Schlein. 🔗 Leggi su Ilpost.it
RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
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