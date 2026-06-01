le notizie di scienza della settimana

Nella settimana si sono susseguite notizie su vari temi scientifici. È stato studiato l’orientamento dei piccioni e le caratteristiche di volti considerati più attraenti. Sono stati annunciati ritardi nelle missioni lunari previste per il prossimo futuro. Inoltre, sono stati sviluppati nuovi spray in grado di attirare insetti o altri animali. Questi temi sono stati oggetto di approfondimenti e comunicati ufficiali nel settore scientifico.

L’orientamento dei piccione, volti più attraenti, ritardi in vista per la Luna, spray che attirano le zanzare: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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