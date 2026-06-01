Le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate

Notizia in breve

Un italiano su tre sceglie di lavorare da remoto durante l’estate, preferendo località con connessione stabile e spazi dedicati. Le mete più gettonate sono città costiere e zone rurali dotate di servizi digitali affidabili. Molti utilizzano strumenti di videoconferenza e piattaforme collaborative, continuando le attività professionali anche lontano dall’ufficio. La flessibilità del lavoro a distanza consente di combinare ferie e attività lavorative senza interrompere le routine quotidiane.