Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

È possibile vedere la replica dell’ultima puntata di Le Iene, uno dei programmi di punta di Mediaset, ancora nel 2025. La trasmissione, ideata da Davide Parenti, è andata in onda su Italia 1 per la prima volta il 22 settembre 1997. La replica è disponibile in streaming e sui canali digitali della rete, permettendo agli spettatori di rivedere gli episodi già trasmessi.

Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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