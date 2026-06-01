Un soccorritore volontario ha ricevuto un allarme dall’app salva-vita e si è precipitato fuori cena. Arrivato sul posto, ha trovato la persona già in arresto cardiaco. L’intervento rapido ha permesso di intervenire immediatamente, contribuendo a salvare la vita. L’app ha inviato il soccorritore in pochi minuti. Nessuna informazione su ulteriori dettagli o esiti.

L’app lancia l’allarme, il soccorritore volontario lascia la cena e corre: "Quando sono arrivato era già in arresto cardiaco". E così un 60enne di Calcinelli è stato salvato da un infarto. Alle 20.19 il telefono ha iniziato a suonare senza sosta. Un allarme urgente, a tre minuti da casa. Dall’altra parte c’era la segnalazione di un arresto cardiaco. F.M., 60 anni, impiegato e volontario della Croce Rossa, ha lasciato tutto ed è corso sul posto. Oggi non vuole apparire con nome e cognome. "Non vorrei diventare il protagonista di qualcosa che non mi appartiene. Ho semplicemente fatto quello che andava fatto", racconta. La vicenda è quella del 60enne colpito venerdì sera da un infarto seguito da arresto cardiaco a Calcinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’app salva-vita: soccorsi lampo: "Così l’abbiamo strappato alla morte"

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