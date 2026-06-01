Kvaratskhelia a 70 milioni è stato un regalo frutto di una politica aziendale sbagliata

Da ilnapolista.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kvaratskhelia è stato acquistato per 70 milioni di euro, considerato un investimento sbagliato da parte della società. Successivamente, il costo annuale di 1,4 milioni di euro ha generato malumore tra i tifosi più critici. Nonostante le polemiche, il calciatore è ormai riconosciuto come uno tra i più forti in circolazione, anche tra gli appassionati più scettici. La valutazione complessiva dell'acquisto resta oggetto di discussione.

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Un errore incattivirlo a 1,4 milioni l’anno. Ormai anche i tifosi del Napoli più riottosi pare si siano convinti che Kvaratskhelia sia un calciatore fortissimo, uno dei più forti attualmente in circolazione. E di conseguenza la gestione del calciatore georgiano da parte del Napoli è stata una gestione sbagliata, zeppa di errori. Una serie di decisioni sbagliate che hanno portato alla svendita di Kvara al Psg per soli settanta milioni di euro. Oggi è un candidato al Pallone d’Oro e se non avesse lo svantaggio di non giocare i Mondiali, avrebbe molte chance di vincerlo. Molto probabilmente arriverà tra i primi cinque e comunque bisognerà vedere che cosa accadrà da qui a fine anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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