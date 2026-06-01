IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta

Alle 9 del mattino, la redazione unica è rimasta operativa, con una presenza forte e compatta. La struttura si è concentrata su due fronti principali, mantenendo un atteggiamento deciso e senza interruzioni. La squadra ha continuato a lavorare in modo coordinato, senza evidenti cambiamenti o pause. L’attività si è svolta con continuità, senza ulteriori dettagli su contenuti o sviluppi specifici.

La “redazione unica” è sempre attiva: massiccia, compatta, senza sbavature. Oggi si manifesta almeno su due versanti. In primo luogo, con la censura totale dell'inchiesta de Il Tempo. Non un solo quotidiano dedica una riga - a parte il nostro, ovviamente - all'incredibile caso partito da Ravenna, e che ormai vede più di 100 casi e decine di medici coinvolti nel rilascio di falsi certificati per consentire a dei clandestini di sfuggire ai CPR e al successivo rimpatrio. In secondo luogo, c'è da far sparire i gravissimi fatti di Parigi, con la capitale francese messa a ferro e fuoco da immigrati e dalle “seconde generazioni”. Vittoria o sconfitta del PSG, il caos sarebbe scoppiato lo stesso, era chiaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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