Durante la stagione dei matrimoni, si segnala una tendenza tra celeb che preferiscono un abbinamento tra camicia bianca maschile e gonna lunga e preziosa. Questa combinazione viene considerata una soluzione elegante e originale per partecipare a diverse cerimonie. La scelta di questo look permette di distinguersi mantenendo uno stile raffinato. La proposta si inserisce tra le molte opzioni di abbigliamento disponibili per chi cerca un outfit non convenzionale per occasioni formali.

Per la cerimonia più importante a Hollywood l'attrice, al tempo diva assoluta sulla cresta dell'onda mondiale, avrebbe dovuto sfoggiare un altro look (il vestito originariamente previsto era stato rovinato durante la consegna), probabilmente più classicamente glamour. La diva non andò nel panico: decise di sbottonare generosamente la camicia, arrotolare le maniche e portarla con disinvoltura, stravolgendo i rigidi codici di abbigliamento del red carpet. E regalando in quel momento a tutte noi una soluzione chic ancora oggi, dopo quasi quattro decenni, validissima per chi è in cerca di una mise diversa dal solito abito per andare a un matrimonio o altro tipo di cerimonia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il look definitivo che risolve ogni cerimonia? La combo camicia bianca maschile più gonna lunga e preziosa. Parola di celeb

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