Il Centro trasfusionale di Udine viaggia a medie europee e oltre quella nazionale
Il centro trasfusionale di Udine raggiunge livelli comparabili a quelli di altri paesi europei e supera la media nazionale. La struttura garantisce servizi di raccolta, test e distribuzione di sangue e componenti ematici. La qualità delle prestazioni si basa su standard tecnici elevati, con controlli rigorosi e procedure aggiornate. Nonostante l’approccio scientifico, l’assistenza mantiene un rapporto diretto e umano con i pazienti.
Ci sono dimensioni nella sanità pubblica italiana dove la precisione scientifica non cancella il volto umano dell'assistenza. Accade al Padiglione 1 del Santa Maria della Misericordia, sede del Dipartimento di Area Immuno-Trasfusionale. Qui, tra il piano terra e il primo piano della struttura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Ogni giorno può essere quello giusto, dona il #plasma Contatta il centro #Avis più vicino a te o il centro trasfusionale del Brotzu, operativo dalle 7.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato Per informazioni potete chiamare lo 070 539347 e il 3880797812 #AouCaSi x.com
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