Notizia in breve

Il centro trasfusionale di Udine raggiunge livelli comparabili a quelli di altri paesi europei e supera la media nazionale. La struttura garantisce servizi di raccolta, test e distribuzione di sangue e componenti ematici. La qualità delle prestazioni si basa su standard tecnici elevati, con controlli rigorosi e procedure aggiornate. Nonostante l’approccio scientifico, l’assistenza mantiene un rapporto diretto e umano con i pazienti.