I libri scelti da Internazionale
La Corea del Nord è un buco nero. Il principale organo di propaganda del governo, la Korean central news agency, segue una politica rigorosa: non dare quasi nessuna notizia. Certo, i turisti possono visitare per qualche giorno la capitale-vetrina, Pyongyang, e intrattenersi piacevolmente con affabili accompagnatori accuratamente selezionati, ma ne ricaveranno ben pochi indizi su ciò che fa funzionare il paese e non avranno alcuna occasione di parlare con qualcuno che possa anche solo lontanamente essere considerato un nordcoreano qualunque. Per capire cosa pensano i nordcoreani del loro governo e della loro società, dunque, non resta che parlare con i disertori riusciti a fuggire in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Compro TUTTI i libri scelti dai miei follower al Salone del Libro 2026
Temi più discussi: Famiglie e disabilità, al Salone del Libro il confronto tra Marina Viola e Luca Trapanese; Cuori Narranti, vince Manuel Di Caterino con un romanzo di mare; Terni, il libro ‘La Belinda e quelli dell’acciuga’: Ispirato da una domanda di una bimba. Sognare fa bene; Da Sanremo a Cefalù, il viaggio di Riccardo Alberto Mangiacapra: La tela di Archimede continua a conquistare lettori in tutta Italia.
Carmine Abate dal Salone Internazionale del Libro di Torino alla Fiera del libro di Lisbona, dove il 28 maggio presenterà l’edizione portoghese de Il cercatore di luce librimondadori. Il 30 sarà a Porto. Si ringraziano l’iiclisbona, ascipdantealighieri Casa d’Itali facebook
I migliori libri da leggere della settimana, tra La ricchezza che uccide, Tutti parlano di loro, Conta fino a due e FiveUn fine settimana ad alta tensione, tra titoli noir a base di critica sociale, misteri da risolvere, storie che ispirano serie televisive e drammi che coinvolgono sconosciuti. rtl.it
Domande, raccomandazioni e discussione sugli anime - 23 maggio 2026 reddit
La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostIscriviti alla newsletter Vetrina dei libri per ricevere in anteprima, ogni sabato, i consigli di Mattia Feltri e della redazione di Huffpost sulle ultime uscite in libreria ... huffingtonpost.it