i libri scelti da internazionale

La Corea del Nord è un buco nero. Il principale organo di propaganda del governo, la Korean central news agency, segue una politica rigorosa: non dare quasi nessuna notizia. Certo, i turisti possono visitare per qualche giorno la capitale-vetrina, Pyongyang, e intrattenersi piacevolmente con affabili accompagnatori accuratamente selezionati, ma ne ricaveranno ben pochi indizi su ciò che fa funzionare il paese e non avranno alcuna occasione di parlare con qualcuno che possa anche solo lontanamente essere considerato un nordcoreano qualunque. Per capire cosa pensano i nordcoreani del loro governo e della loro società, dunque, non resta che parlare con i disertori riusciti a fuggire in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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