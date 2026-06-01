I docenti senza stipendio e l’alleanza coi ragazzi
Un insegnante non ha ricevuto lo stipendio questo mese. Nonostante ciò, si presenta in classe indossando la maschera, cercando di mantenere il buon umore tra gli studenti. La mancanza di pagamento ha generato preoccupazione tra i docenti, ma molti continuano a lavorare con impegno. La situazione crea tensioni tra il personale scolastico, mentre i ragazzi si confrontano con la realtà della precarietà.
"Ridi Professore, nonostante questo mese non arrivi la retribuzione; devi indossare quella maschera per non rovinare il giovane umore". Passaggi di una poesia che uno studente dell’Istituto Ikaros ha dedicato ai docenti che stanno lottando per i loro diritti, anche attraverso uno sciopero che nei giorni scorsi ha raccolto un’adesione quasi totale. La vertenza riguarda personale - docenti, assistenti, amministrativi, co.co.co. e lavoratori in somministrazione - delle Fondazioni Ikaros, JAC ed Et Labora, con sedi nel Milanese e nella Bergamasca, che per tre mesi sono rimasti senza stipendio. Un’impresa sociale che a Buccinasco, in particolare, si occupa di formazione finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani, con corsi di informatica e artigianato del gioiello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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