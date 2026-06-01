"Ridi Professore, nonostante questo mese non arrivi la retribuzione; devi indossare quella maschera per non rovinare il giovane umore". Passaggi di una poesia che uno studente dell’Istituto Ikaros ha dedicato ai docenti che stanno lottando per i loro diritti, anche attraverso uno sciopero che nei giorni scorsi ha raccolto un’adesione quasi totale. La vertenza riguarda personale - docenti, assistenti, amministrativi, co.co.co. e lavoratori in somministrazione - delle Fondazioni Ikaros, JAC ed Et Labora, con sedi nel Milanese e nella Bergamasca, che per tre mesi sono rimasti senza stipendio. Un’impresa sociale che a Buccinasco, in particolare, si occupa di formazione finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani, con corsi di informatica e artigianato del gioiello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I docenti senza stipendio e l’alleanza coi ragazzi

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