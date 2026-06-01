Le anticipazioni svelano cosa succederà ai protagonisti e la curiosità dei telespettatori è davvero tanta. Il primo episodio si intitola 'Tanto tuonò che piovve'. Cosa accadrà? Marco dopo aver confessato il tradimento a Virginia vivrà un momento davvero difficile perché non è più certo che quello con Eva sia stato solo un errore. La compagna dopo aver appreso i suoi dubbi ha deciso di accettare lo stage per stare qualche giorno lontana da casa e riflettere sul loro rapporto. La sua partenza però getterà il Cesaroni nello sconforto e questo lo spingerà a chiedersi cosa voglia davvero. Spoiler I Cesaroni - Il ritorno, ultima puntata: Walter confessa i suoi sentimenti a Virginia? Anche Marco raggiunge la compagna ma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I Cesaroni – Il ritorno, stasera l’ultima puntata: Walter confessa il suo amore a Virginia? Giulio in crisi

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I CESARONI IL RITORNO - STASERA L'ULTIMA PUNTATA

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