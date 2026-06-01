Ho disdetto Netflix per un mese | cosa è cambiato davvero

Ci sono abbonamenti che restano attivi per inerzia, più che per reale utilizzo. Netflix è probabilmente il caso più evidente: lo apri, scorri per minuti, e spesso chiudi senza aver scelto nulla. È esattamente quello che mi stava succedendo ogni settimana. Così ho fatto un test semplice: ho disdetto Netflix per un mese mantenendo attivi altri servizi come Prime Video, Disney+ e HBO Max. Nessun cambio drastico, solo una modifica controllata nel mio ecosistema di streaming. L’obiettivo non era “rinunciare”, ma capire una cosa molto più concreta: cosa succede quando togli la piattaforma più usata dal tuo set di abitudini digitali? Il risultato non è stato quello che mi aspettavo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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