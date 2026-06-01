Ho disdetto Netflix per un mese | cosa è cambiato davvero
Dopo aver disdetto Netflix per un mese, si nota che l’app viene aperta e scrollata in modo rapido senza essere utilizzata. Molti abbonamenti restano attivi più per abitudine che per effettivo utilizzo. La piattaforma viene spesso aperta, ma si chiude senza aver scelto contenuti da guardare, evidenziando come alcuni utenti mantengano l’abbonamento senza un reale consumo di servizio.
Ci sono abbonamenti che restano attivi per inerzia, più che per reale utilizzo. Netflix è probabilmente il caso più evidente: lo apri, scorri per minuti, e spesso chiudi senza aver scelto nulla. È esattamente quello che mi stava succedendo ogni settimana. Così ho fatto un test semplice: ho disdetto Netflix per un mese mantenendo attivi altri servizi come Prime Video, Disney+ e HBO Max. Nessun cambio drastico, solo una modifica controllata nel mio ecosistema di streaming. L’obiettivo non era “rinunciare”, ma capire una cosa molto più concreta: cosa succede quando togli la piattaforma più usata dal tuo set di abitudini digitali? Il risultato non è stato quello che mi aspettavo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
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