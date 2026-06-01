Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione Chi ci sarà e chi no certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE

Le graduatorie GPS 2026 sono prossime alla pubblicazione. La domanda di partecipazione, inviata entro il 16 marzo, include candidati con e senza riserva. Le liste definiranno chi accederà alle supplenze e quali certificazioni informatiche saranno riconosciute, determinando i punteggi assegnati. Non sono state ancora rese note le date ufficiali di pubblicazione.

Graduatorie GPS 2026: grande attesa per i nuovi elenchi. La domanda di partecipazione è stata inviata entro lo scorso 16 marzo, a pieno titolo o con riserva. Tutte le indicazioni per l’estate. È a cura dell’ufficio Scolastico, che può avvalersi anche delle scuole polo. L’obiettivo sono controlli accurati, per evitare che a distanza di mesi le scuole si accorgano che l’assegnazione della supplenza non è corretta. Ad oggi la dicitura “Aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza” non deve creare allarmismi. Titolo di accesso: Per la scuola secondaria di primo e secondo grado la laurea deve essere comprensiva dei CFU richiesti dal Ministero per l’accesso alla classe di concorso entro il 16 marzo 2026, data ultima per la presentazione della domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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