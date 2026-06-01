Garlasco ombre sul delitto | un sunto degli ultimi sviluppi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le indagini sul caso di Garlasco sono riprese con nuovi accertamenti e un confronto tra i consulenti coinvolti.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova fase di accertamenti e un acceso confronto tra consulenti. Le indagini sulla posizione di Andrea Sempio hanno riaperto il dibattito su tracce genetiche, impronte e interpretazioni della scena del crimine. A pesare ci sono anche nuove intercettazioni finite sotto la lente degli investigatori, mentre la difesa contesta alcune letture degli elementi raccolti. Tra analisi scientifiche e ricostruzioni contrapposte, il caso continua a dividere esperti e opinione pubblica. La domanda che accompagna questa vicenda dal 2007 resta ancora aperta: è possibile aggiungere nuovi tasselli alla verità sulla morte di Chiara? Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi di cronaca più discussi in Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Garlasco, la nuova possibile dinamica del delitto di Chiara Poggi

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L'inchiesta di #Panorama sul delitto di #Garlasco riaccende i sospetti su gli amici di Andrea #Sempio. Tra vecchi verbali ipotesi sul #satanismo e dettagli inquietanti, il caso di #ChiaraPoggi si conferma un #mistero mediatico fatto di silenzi e verità spezzate. x.com

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