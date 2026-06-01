Federico Zatti con ' Il disegno la mappa che riscrive il caso Moro' apre la rassegna Scrittori in borgo alla Nunziatina

Federico Zatti in dialogo con Paolo Pezzino presenta il libro Il Disegno, Piemme EditoreUn libro che riscrive l'"affare Moro" e che getta una nuova luce su un episodio che ha cambiato per sempre il corso della storia, non solo politica, del nostro Paese. Una rivelazione che farà molto discutere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Federico Zatti presenta il libro: Il disegno. La mappa che riscrive il caso Moro

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