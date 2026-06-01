Europa in Prato premiate le migliori bancarelle dell' edizione 2026
Tre bancarelle sono state premiate durante l'edizione 2026 di “L'Europa in Prato”, evento di street food e artigianato che si svolge a Prato della Valle. La manifestazione, che si concluderà domani, martedì 2 giugno, ha visto riconoscimenti per le bancarelle più distintive dell'edizione corrente. La cerimonia di premiazione si è svolta prima della chiusura dell'evento, coinvolgendo diversi operatori presenti nel mercato temporaneo.
In attesa che “L'Europa in Prato”, la manifestazione di street food e artigianato che ogni anno anima Prato della Valle, giunga al termine domani, martedì 2 giugno, sono state premiate tre bancarelle particolarmente significative. “Delizie dell'Alveare è stata nominata “Migliore bancarella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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