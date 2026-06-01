Europa in Prato premiate le migliori bancarelle dell' edizione 2026

Notizia in breve

Tre bancarelle sono state premiate durante l'edizione 2026 di “L'Europa in Prato”, evento di street food e artigianato che si svolge a Prato della Valle. La manifestazione, che si concluderà domani, martedì 2 giugno, ha visto riconoscimenti per le bancarelle più distintive dell'edizione corrente. La cerimonia di premiazione si è svolta prima della chiusura dell'evento, coinvolgendo diversi operatori presenti nel mercato temporaneo.