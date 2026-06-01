Ecco Bianca è nata in un giorno speciale La vip di Canale 5 mamma per la prima volta
Una ex protagonista di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua prima figlia. La nascita è avvenuta in un giorno speciale, secondo quanto annunciato dalla stessa madre. La notizia è stata condivisa sui social, dove ha mostrato le prime foto della neonata. La famiglia dell’ex partecipante si è così ampliata, portando gioia tra amici e follower.
La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora e questa volta la gioia riguarda una delle ex protagoniste più ricordate dal pubblico del dating show del pomeriggio di Canale 5. Dopo un percorso sentimentale vissuto lontano dai riflettori più assidui della televisione, una storica ex corteggiatrice ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta, condividendo sui social parole piene di emozione. Conosciuta dal pubblico durante il trono di Lucas Peracchi, la giovane siciliana, dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, aveva fatto parlare di sé anche per la relazione con Manfredi Ferlicchia, ex compagno dell’ex tronista Giorgia Lucini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Two Modern Girls Got Trapped in a Novel and Married the Future General and Prime Minister.
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