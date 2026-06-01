Doppia vittoria in Grecia per l' Aprilia Tuareg Rally alla TT Rally Cup

Notizia in breve

Nella tappa di Pefki Evia della Tout Terrain Rally Cup, un motociclista italiano ha vinto sia nella classe M5 che nella classifica assoluta. La sua moto, una bicilindrica veneta, ha conquistato la prima posizione. La gara si è svolta in Grecia e ha visto il pilota prevalere sugli avversari in entrambe le categorie. La vittoria è stata ufficializzata al termine della competizione.