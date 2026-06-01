Doppia vittoria in Grecia per l' Aprilia Tuareg Rally alla TT Rally Cup
Nella tappa di Pefki Evia della Tout Terrain Rally Cup, un motociclista italiano ha vinto sia nella classe M5 che nella classifica assoluta. La sua moto, una bicilindrica veneta, ha conquistato la prima posizione. La gara si è svolta in Grecia e ha visto il pilota prevalere sugli avversari in entrambe le categorie. La vittoria è stata ufficializzata al termine della competizione.
Il binomio formato da Jacopo Cerutti e dalla rampante Aprilia Tuareg Rally continua a raccogliere successi in varie discipline dell’off-road, ribadendo così ogni volta l’ormai conclamata competitività della bicilindrica di Noale. L’ultima vittoria in ordine cronologico è stata conseguita nella Tout Terrain Rally Cup, campionato europeo di rally raid con tanta navigazione, una sorta di palestra continentale per le grandi competizioni internazionali. A Pefki Evia, in Grecia, Cerutti non ha infatti conquistato solo la seconda vittoria consecutiva nella classe M5, quella riservata alle bicilindriche, ma si è aggiudicato anche l’intero evento primeggiando nella classifica assoluta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Pirelli Scorpion Rally: Guida alla gomma da rally per motoIl settore delle gomme da rally per moto si arricchisce con il lancio della nuova gamma Pirelli Scorpion Rally.
Pirelli Scorpion Rally ( 90/90-21 Tt: La veritàUn articolo recente analizza le caratteristiche del pneumatico Pirelli Scorpion Rally nella misura 90/90-21 TT.
Si parla di: MXGP Germania, dominio Coenen: doppia tabella rossa per De Carli.
Aprilia Tuareg Rally: dal concessionario alla vittoriaAl Baja Championship di Olbia Jacopo Cerutti vince con una versione di serie della adventure di Noale, che si dimostra sempre più una pronto gara ... dueruote.it
Motociclismo, seconda vittoria consecutiva per Aprilia nel Tout Terrain Rally CupProsegue il momento positivo del Team Aprilia Tuareg Racing nel Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup. A Pefki Evia, in Grecia, Jacopo Cerutti ... sportmediaset.mediaset.it