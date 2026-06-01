Crimson Desert si aggiorna ancora | la patch 1.09 porta finalmente la rimappatura dei comandi su controller

La patch 1.09 di Crimson Desert introduce la rimappatura dei comandi su controller. L’aggiornamento, rilasciato dopo il lancio del gioco, è parte di una serie di interventi regolari da parte dello sviluppatore, che mira a correggere bug e ad aggiungere funzionalità richieste dalla community. La patch evidenzia l’impegno nel migliorare l’esperienza di gioco attraverso aggiornamenti frequenti.

Crimson Desert continua a crescere dopo il lancio e la nuova patch 1.09.00 conferma la volontà di Pearl Abyss di intervenire con aggiornamenti frequenti, non soltanto per correggere bug, ma anche per aggiungere funzioni richieste direttamente dalla community. La novità più importante di questo update è senza dubbio l’arrivo della rimappatura dei comandi del controller, una funzione che molti giocatori aspettavano da tempo e che può cambiare in modo concreto la comodità dell’esperienza, soprattutto su console. La possibilità di personalizzare i controlli non è un dettaglio secondario in un action open world come Crimson Desert. Il gioco di Pearl Abyss propone combattimenti rapidi, esplorazione verticale, cavalcature, strumenti, abilità speciali e tante azioni diverse da gestire in tempo reale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Crimson Desert: nuovo aggiornamento con la patch 1.06

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