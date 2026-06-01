A 80 anni dalla fondazione, la Repubblica si riduce al ricordo di una fase intensa ma breve. Negli ultimi decenni, il paese ha attraversato un rapido passaggio dalla ricostruzione economica alla crescita di un islam di conquista. La presenza di organizzazioni straniere e le politiche europee hanno contribuito a questa trasformazione, lasciando poche tracce di quella prima fase di rinascita.

Sarebbe interessante chiedersi cosa è rimasto, a 80 anni dall'avvento, della nostra Repubblica democratica, antifascista, basata sulla “Costituzione più bella del mondo”, così bella da risultare sistematicamente tradita: l'ultima volta, in modo perfino tracotante, con la pandemia sotto l'avallo della magistratura e il controllo del Colle. La Repubblica arrivava sull'onda di un referendum non privo di brogli, ma li si fece passare perché la monarchia dei Savoia non era più decente, non era sostenibile; al suo posto, un sodalizio uscito dalla Resistenza, quella bianca, cattolica, l'altra rossa che sognava, o fingeva di sognare, dirottamenti sovietici, in mezzo l'elite minoritaria, praticamente inconsistente del laicato di Giustizia e Libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cosa rimane della Repubblica a 80 anni dalla fondazione? Giusto il ricordo di una stagione esaltante ma breve

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