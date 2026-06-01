Con i figli… Belen Rodriguez l’annuncio forte della famosa dopo il dramma | è polemica
Dopo un ricovero improvviso, la showgirl si è mostrata sui social in una storia Instagram, distesa a letto e che fa l’occhiolino ai follower. La sua apparizione arriva dopo giorni difficili, senza ulteriori dettagli sul motivo del ricovero. La foto ha suscitato reazioni sui social, con commenti di supporto e polemiche sulla sua privacy. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle condizioni di salute.
Scoppia un caso dopo il ricovero lampo di Belén Rodriguez. La showgirl, dopo giorni complicati, è tornata a mostrarsi sui social con una storia Instagram in cui appare a letto, tranquilla, mentre fa l’occhiolino ai follower. Un piccolo gesto, ma sufficiente per rassicurare chi in queste ore le aveva espresso affetto e preoccupazione. Intorno a lei si è creato un clima di grande attenzione. Fan, amici e volti del mondo dello spettacolo hanno riempito i social di messaggi di vicinanza, augurandole di ritrovare presto serenità. Tra parole affettuose e consigli più o meno opportuni, però, un commento in particolare ha finito per accendere la discussione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Le battute su #BelenRodriguez sono squallide. La salute mentale non guarda se sei ricco, povero, famoso o altro. Io mi auguro che trovi conforto nelle adeguate cure e nell'amore della sua famiglia e dei suoi due meravigliosi figli. Forza Belen x.com
Non vogliamo prestare il fianco alle voci delle ultime ore che riguardano Belen Rodriguez, né speculare sulle condizioni di salute di una persona prima che di una donna dello spettacolo. Ci limitiamo a sostenerla, perché i periodi off capitano a tutti, e le augu facebook
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