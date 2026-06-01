Con i figli… Belen Rodriguez l’annuncio forte della famosa dopo il dramma | è polemica

Dopo un ricovero improvviso, la showgirl si è mostrata sui social in una storia Instagram, distesa a letto e che fa l’occhiolino ai follower. La sua apparizione arriva dopo giorni difficili, senza ulteriori dettagli sul motivo del ricovero. La foto ha suscitato reazioni sui social, con commenti di supporto e polemiche sulla sua privacy. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle condizioni di salute.

Scoppia un caso dopo il ricovero lampo di Belén Rodriguez. La showgirl, dopo giorni complicati, è tornata a mostrarsi sui social con una storia Instagram in cui appare a letto, tranquilla, mentre fa l’occhiolino ai follower. Un piccolo gesto, ma sufficiente per rassicurare chi in queste ore le aveva espresso affetto e preoccupazione. Intorno a lei si è creato un clima di grande attenzione. Fan, amici e volti del mondo dello spettacolo hanno riempito i social di messaggi di vicinanza, augurandole di ritrovare presto serenità. Tra parole affettuose e consigli più o meno opportuni, però, un commento in particolare ha finito per accendere la discussione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temi più discussi: Che fine ha fatto Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen e padre di sua figlia Luna Marì; Belén a casa con l'amica del cuore e come la stanno aiutando gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese; Belen Rodriguez, chi è? Età, carriera, fidanzato; Belen in crisi, chi c'è accanto a lei in queste ore: Risponde al telefono, rasserena i toni, le sta al fianco.

Le battute su #BelenRodriguez sono squallide. La salute mentale non guarda se sei ricco, povero, famoso o altro. Io mi auguro che trovi conforto nelle adeguate cure e nell'amore della sua famiglia e dei suoi due meravigliosi figli. Forza Belen x.com

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