Un gruppo di ladri ha assaltato una ditta orafa a Ospedaletto, utilizzando mezzi e furgoni dell’azienda dei rifiuti. L’operazione si è svolta in modo rapido e coordinato, bloccando l’accesso all’area artigianale. I malviventi hanno forzato le porte e portato via alcuni oggetti di valore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

PISA – Un assalto in piena regola, pianificato nei minimi dettagli con una tecnica paramilitare che ha paralizzato un’intera area artigianale. Una banda composta da almeno sei malviventi ha preso d’assalto la notte scorsa, poco dopo le 2, una ditta orafa a Ospedaletto, nella periferia di Pisa. Per garantirsi la fuga e rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, i ladri hanno messo in atto un piano clamoroso: hanno rubato numerosi camion e furgoncini di Geofor – l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nella provincia – utilizzandoli come veri e propri sbarramenti umani e meccanici lungo tutte le vie d’accesso alla zona. Il colpo da professionisti è però riuscito soltanto in parte grazie alla prontezza dei sistemi di sicurezza e al coordinamento tra vigilanza privata e forze di polizia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Colpo da film alla ditta orafa di Ospedaletto: usati mezzi e furgoni dell’azienda dei rifiuti

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