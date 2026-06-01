Notizia in breve

Sette osterie di Venezia offrono bigoli alla busara, un piatto tradizionale a base di pasta lunga e sugo di crostacei. Queste attività propongono la ricetta secondo la tradizione locale, con ingredienti e preparazioni tipiche della regione. La maggior parte dei locali utilizza bigoli fatti in casa e prepara il sugo di scorfano e gamberi freschi, rispettando le tecniche tradizionali tramandate nel tempo. La proposta si concentra sulle ricette autentiche senza variazioni moderne.