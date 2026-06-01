Bigoli alla busara 7 osterie di Venezia dove gustarli secondo tradizione
Sette osterie di Venezia offrono bigoli alla busara, un piatto tradizionale a base di pasta lunga e sugo di crostacei. Queste attività propongono la ricetta secondo la tradizione locale, con ingredienti e preparazioni tipiche della regione. La maggior parte dei locali utilizza bigoli fatti in casa e prepara il sugo di scorfano e gamberi freschi, rispettando le tecniche tradizionali tramandate nel tempo. La proposta si concentra sulle ricette autentiche senza variazioni moderne.
Non c’è piatto che sappia raccontare l’anima di Venezia meglio degli Spaghetti (bigoli in veneto) alla Busara. È una ricetta che sa di mare, di storia e di leggenda: dal misterioso nome "busara" (che per alcuni richiama il recipiente di ferro dei pescatori, per altri l'idea di un "inganno". 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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