Un urlo proveniente da una residenza milanese ha attirato l’attenzione online, generando milioni di clic. L’evento si è verificato durante le riprese di una scena cinematografica, quando una chiave difettosa ha causato un rumore improvviso e forte. La registrazione del suono ha diffuso rapidamente, alimentando discussioni e condivisioni sui social media. Non sono stati segnalati danni o feriti. La produzione ha confermato che si trattava di un incidente tecnico durante le riprese.

Veramente siamo alla follia del nichilismo più spietato. Un vuoto siderale talmente arido da far gelare finanche l’anima di un defunto. Ricominciamo. Non si sa bene a che ora, da casa di Belen Rodriguez arrivano delle urla. La showgirl è sola in casa, i bambini sono a scuola. Cosa sarà stato? Un incidente domestico? Un serial killer spuntato dietro la tenda della doccia, come in Psycho? No, è rimasta chiusa in bagno per una chiave difettosa e si è lasciata prendere dal panico. Stop, punto, the end. Peccato che la verità sia venuta a galla dopo giorni di indiscrezioni e supposizioni tra le più astruse. Risultato? Tutti i rotocalchi l’hanno piazzata in prima pagina, inclusi i social, dove è stata protagonista indiscussa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Belen Rodriguez e un urlo da milioni di click: quando una chiave difettosa fa gossip

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