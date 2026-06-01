Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming
È stata trasmessa oggi una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, visibile in diretta su Canale 5 nel primo pomeriggio. La serie, in onda da più di 25 anni, continua ad appassionare gli spettatori italiani. Per chi si fosse perso la puntata, è possibile recuperarla tramite le piattaforme di streaming ufficiali, dove sono disponibili le repliche degli episodi recenti. La programmazione permette di rivedere l’episodio in qualsiasi momento, previo accesso ai servizi autorizzati.
Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 1 Giugno. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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