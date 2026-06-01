Beautiful Anticipazioni Dall’08 al 14 Giugno 2026 | Taylor nasconde un segreto devastante!

Nelle puntate di Beautiful dall’8 al 14 giugno 2026, Taylor torna al centro della scena con una confessione sconvolgente. Mentre Steffy affronta ancora le conseguenze del bacio tra Hope e Finn, la dottoressa nasconde alla famiglia una verità dolorosa sulla sua salute. Alla Forrester Creations il clima resta incandescente. Nonostante Hope abbia più volte chiesto scusa per il bacio dato a Finn, Steffy non sembra minimamente intenzionata a lasciarsi il passato alle spalle. Tra le due donne si consuma un nuovo confronto particolarmente acceso. Steffy chiarisce senza mezzi termini che la sua priorità è proteggere la propria famiglia e soprattutto il suo matrimonio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Beautiful anticipazioni dal 1 al 7 giugno 2026: Hope ammette di non aver dimenticato Finn

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