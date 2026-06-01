Be My Sunshine anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2026 | il rapimento di Haziran e la corsa contro il tempo

Da ilsipontino.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova settimana di Be My Sunshine, in arrivo dall’8 al 14 giugno 2026 su Mediaset Infinity, promette un vortice di emozioni, colpi di scena e momenti che cambieranno il destino dei protagonisti. La storia d’amore tra Haziran e Poyraz continua a essere il cuore pulsante della serie, ma questa volta l’isola viene travolta da eventi che mettono alla prova tutti, tra gelosie, piani segreti e un rapimento che sconvolge l’intera comunità. Mentre Biricik scopre un dettaglio sorprendente sul vero amore di Beyazit, Idil e Batu si lanciano in un gioco di provocazioni che rischia di sfuggire di mano. Nel frattempo, Poyraz si ritrova davanti a una scelta difficile, proprio mentre un incendio minaccia il suo boutique hotel. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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BE MY SUNSHINE ANTICIPAZIONI: Poyraz FURIOSO assieme ad Haziran SMASCHERA la NONNA e Zeynep

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