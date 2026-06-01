Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Da sondriotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa settimana, le forze di polizia in Lombardia effettueranno numerosi controlli sulla strada utilizzando autovelox mobili. Le operazioni riguarderanno le principali arterie regionali e si concentreranno sulla verifica della velocità dei veicoli in transito. Le forze dell'ordine hanno programmato diverse postazioni di controllo distribuite sul territorio, senza indicare orari specifici o località precise. L’obiettivo è monitorare il rispetto dei limiti di velocità stabiliti dalla legge.

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Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo di questi pattugliamenti: da un lato quello di vigilare sul rispetto delle regole, in particolare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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