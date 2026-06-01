L'Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico rivolta a famiglie in difficoltà con requisiti specifici. Le date di pagamento fino a giugno 2026 sono state pubblicate e possono essere consultate.

. L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI giugno 2026 Per il mese di giugno 2026, i pagamenti dell'Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 16 giugno 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 26 giugno 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) a giugno 2026: consulta tutte le date di pagamento

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Assegno di Inclusione Febbraio 2026 - Calendario Pagamenti e Novità Importi

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