Ascolti TV | Domenica 31 Maggio 2026

Da davidemaggio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, domenica 31 maggio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Meglio tardi che mai interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte  conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Jason Bourne  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report  segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Monuments Men raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Bohemian Rhapsody ottiene.000 spettatori con il %. Sul Nove Samusà di Virginia Raffaele raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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