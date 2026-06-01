Ardea Tappa del percorso del Distretto dei Prodotti del Vulcano Laziale in aula consiliare il 9 Giugno Un’opportunità concreta per imprese e territori
Il 9 giugno si terrà una sessione del “Distretto dei Prodotti del Vulcano Laziale” nell’aula consiliare di Ardea. L’incontro rappresenta un’occasione per coinvolgere imprese e territori nella promozione dei prodotti locali. La iniziativa è promossa dall’Ente regionale Parco dei Vulcani e mira a valorizzare le produzioni del territorio. La tappa si inserisce in un percorso più ampio di promozione e sviluppo delle attività economiche legate alla zona vulcanica.
Cronache Cittadine ARDEA (Luciana Vinci) – Prosegue il percorso del “Distretto dei Prodotti del Vulcano Laziale”, iniziativa promossa dall’Ente regionale Parco dei L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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