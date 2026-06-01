Approvvigionamento idrico nella zona industriale Confindustria | Bene l' intesa tra Comune e Sidra

Notizia in breve

La giunta comunale ha deciso di affidare a Sidra il compito di attuare il potenziamento della rete idrica nella zona industriale. L’accordo tra il Comune e l’azienda mira a migliorare l’approvvigionamento idrico nella zona interessata. La decisione riguarda specificamente l’intervento sulla rete esistente e la gestione delle risorse idriche. La scelta è stata comunicata ufficialmente tramite una delibera, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di realizzazione.