Approvvigionamento idrico nella zona industriale Confindustria | Bene l' intesa tra Comune e Sidra
La giunta comunale ha deciso di affidare a Sidra il compito di attuare il potenziamento della rete idrica nella zona industriale. L’accordo tra il Comune e l’azienda mira a migliorare l’approvvigionamento idrico nella zona interessata. La decisione riguarda specificamente l’intervento sulla rete esistente e la gestione delle risorse idriche. La scelta è stata comunicata ufficialmente tramite una delibera, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di realizzazione.
La giunta comunale ha affidato a Sidra il ruolo di soggetto attuatore per il potenziamento della rete idrica della zona industriale. Una scelta che Confindustria accoglie con favore, chiedendo però di accelerare sulla programmazione."Accogliamo con soddisfazione il provvedimento", dichiara Maria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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