Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 giugno | Cristina rischia la bocciatura crisi nera per Raffaele e Ornella Lite furiosa tra Rosa e Damiano

Notizia in breve

Tra il 1° e il 5 giugno, le puntate di Un Posto al Sole mostreranno Cristina che rischia di essere bocciata, mentre Raffaele e Ornella attraversano una crisi. Inoltre, si svolge una lite violenta tra Rosa e Damiano. Le trame della soap evidenziano tensioni tra personaggi e decisioni che potrebbero modificare gli assetti delle relazioni.