Abbandonata dalle istituzioni l' accusa della donna aggredita a sassate a Sondrio
Una donna ha raccontato di essere stata aggredita con sassate lungo il fiume in una zona di Sondrio il 3 aprile. Ha detto di aver avuto paura di morire e di aver pensato che, se non fossero intervenute altre persone, sarebbe stata uccisa. La donna ha anche accusato le istituzioni di averla lasciata senza supporto dopo l'aggressione. La sua testimonianza è stata resa pubblica durante una trasmissione televisiva.
"Ho avuto paura di morire. Se non si fossero fermate le persone mi avrebbe uccisa a sassate". È il passaggio più drammatico del racconto di Doriana, la sondriese aggredita il 3 aprile lungo il Mallero a Sondrio, tornata a parlare pubblicamente nel corso della trasmissione "Fuori dal Coro" su Rete. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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