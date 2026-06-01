Abbandonata dalle istituzioni l' accusa della donna aggredita a sassate a Sondrio

Notizia in breve

Una donna ha raccontato di essere stata aggredita con sassate lungo il fiume in una zona di Sondrio il 3 aprile. Ha detto di aver avuto paura di morire e di aver pensato che, se non fossero intervenute altre persone, sarebbe stata uccisa. La donna ha anche accusato le istituzioni di averla lasciata senza supporto dopo l'aggressione. La sua testimonianza è stata resa pubblica durante una trasmissione televisiva.