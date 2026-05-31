Un furgone ha invaso la corsia e finito nel fosso lungo viale Venezia, causando due feriti. La perdita di controllo del veicolo non ha ancora una spiegazione ufficiale. I soccorritori sono intervenuti con un intervento rapido, riuscendo a estrarre i feriti dal mezzo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma le condizioni non sono state rese note. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

? Punti chiave Cosa ha causato la perdita improvvisa di controllo del furgone?. Come sono riusciti i soccorritori a estrarre i due feriti?. Perché il mezzo ha invaso la corsia opposta prima dell'impatto?. Quali indagini stanno conducendo le autorità per stabilire le responsabilità?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 31 maggio in direzione Udine.. Due occupanti del Fiat Doblò risultano feriti nell'impatto.. L'impatto violento è avvenuto contro un terrapieno laterale.. Le indagini verificano guasti tecnici o errori di guida.. Sinistro in viale Venezia: furgone finisce nel fosso con due feriti. Un Fiat Doblò è uscito di strada in viale Venezia nel pomeriggio di domenica 31 maggio, causando il ferimento di due persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Viale Venezia: furgone invade la corsia e finisce nel fosso, 2 feriti

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