Uomo Maglietta Direttamente da Milano – Straight Outta Milan – T-Shirt Stampa Grafica Divertente Vintage Idea Regalo Originale alla Moda Nero Profondo XXL – idea regalo milan

Una maglietta con stampa grafica divertente e stile vintage, disponibile in nero e taglia XXL, è proposta come idea regalo per un compleanno. Il prodotto è adatto a adulti e bambini di tutte le taglie e richiama l’immagine di Milano. La maglietta si presenta come un capo semplice e di tendenza, pensato per chi desidera un’idea regalo originale e alla moda.

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