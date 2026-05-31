La prima serata di Rai1 si è accesa con Tutti i sogni ancora in volo, lo show-evento che ha riportato al centro della scena Massimo Ranieri. Tra musica, emozioni e tanti ospiti illustri, l’artista napoletano ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso i momenti più significativi della sua straordinaria carriera, costruita in oltre sessant’anni di successi tra teatro, televisione e canzone. Ecco chi ha brillato durante la serata. Massimo Ranieri si conferma uno showman di primo livello (9). Rai1 è tornata al grande show televisivo con una prima serata dominata da uno dei protagonisti più iconici della musica italiana, Massimo Ranieri. Nel... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tutti i sogni ancora in volo, pagelle: Massimo Ranieri showman (9), Rocio Munoz Morales eleganza misurata (6,5)

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