Durante una corsa del Palio, lo staffiere di San Luca si è infortunato, ma la sua squadra ha comunque conquistato la vittoria. La folla si è intensificata con il passare della serata, aumentando la tensione e la competizione. La gara tra i cavalli ha raggiunto livelli elevati di emozione, con momenti di forte coinvolgimento tra i partecipanti e gli spettatori. La corsa si è conclusa con la vittoria di San Luca, nonostante l’incidente dello staffiere.

Più si fa sera e più la folla aumenta. E con la folla, aumenta anche il senso di competizione del Palio, che se con la corsa degli asini arriva a un livello alto, con quella dei cavalli, invece, tocca l’apice. Questa sarebbe la norma: ma il palio di ieri sera è rientrato nell’eccezione. La corsa degli asini è stata tra le più litigiose e combattute degli ultimi anni. Tra false partenze, spintoni, sguardi indecisi di staffieri e palafrenieri, provando a capirci qualcosa già nella mossa. E i continui richiami del Gran Maestro di Campo, Romano Marzola, che a gran fatica è riuscito a moderare gli animi degli staffieri. Ma andiamo con ordine, elencando staffieri e asini in gara: per San Benedetto, lo staffiere è Fabio Solinas, sull’asino Preda Assenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra tensione e rabbia: attimi bollenti. Si infortuna lo staffiere di San Luca. Ma al traguardo la vittoria è sua

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