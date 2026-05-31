Allegri sta per firmare con il Napoli, ma il suo passaggio potrebbe essere ostacolato da una questione legale con il Milan. La trattativa è in fase avanzata, tuttavia, ci sono ancora dubbi legati a un possibile contenzioso tra le parti. La situazione si trova in bilico, con decisioni ancora da prendere. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

L’arrivo di Allegri al Napoli è una formalità annunciata, ma resta appeso a un filo che si chiama Milan. Il capitolo finale tra il tecnico e il club rossonero, racconta Franco Ordine su Il Giornale, è ancora più tormentato dei mesi vissuti a Milanello: c’è di mezzo una risoluzione contrattuale che entrambe le parti vogliono, ma su cui giocano resistenze opposte. E finché quel nodo non si scioglie, il Napoli può solo attendere l’ufficialità. I numeri del divorzio. Il cuore della trattativa sono le cifre. Allegri ha un contratto da 5,5 milioni netti per un anno, e sul tavolo c’è un’offerta di buonuscita minima da 500mila euro per chiudere subito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Allegri e il Milan si rischia di finire in tribunale

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L'incontenibile MAX ALLEGRI

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