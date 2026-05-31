torna il teatro vernacolare ecco il festival del bosco

Conto alla rovescia per il Festival del Bosco con un’anteprima di spensieratezza con il teatro in vernacolo lucchese. Martedì, alle ore 21.30, con ingresso gratuito, al Centro Culturale Compitese andrà in scena "Villa Felice": una commedia brillante in dialetto proposta dalla compagnia teatrale "La Combriccola". L’appuntamento rappresenta l’anteprima ufficiale del "Festival del Bosco" del Compitese e Monte Pisano, in programma il 7, 14 e 21 giugno. Tre domeniche dedicate alla natura, tra creatività e benessere, al trekking, alla cultura e all’enogastronomia locale a chilometro. La festa inizia già dalle 19 quando sarà possibile fare aperitivi e cenare, trasformando la serata in un’occasione d’incontro e socialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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