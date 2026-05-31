Torna il teatro Vernacolare Ecco il Festival del Bosco
Il Teatro Vernacolare torna con il Festival del Bosco, che si terrà prossimamente. L’evento offrirà un’anteprima di spettacoli in dialetto lucchese, portando sul palco rappresentazioni tradizionali e innovative. La rassegna si svolgerà in diverse date, coinvolgendo compagnie locali e artisti del territorio. La prima fase del festival si apre con una serata dedicata alle commedie in vernacolo, portando un’atmosfera di leggerezza.
Conto alla rovescia per il Festival del Bosco con un’anteprima di spensieratezza con il teatro in vernacolo lucchese. Martedì, alle ore 21.30, con ingresso gratuito, al Centro Culturale Compitese andrà in scena "Villa Felice": una commedia brillante in dialetto proposta dalla compagnia teatrale "La Combriccola". L’appuntamento rappresenta l’anteprima ufficiale del "Festival del Bosco" del Compitese e Monte Pisano, in programma il 7, 14 e 21 giugno. Tre domeniche dedicate alla natura, tra creatività e benessere, al trekking, alla cultura e all’enogastronomia locale a chilometro. La festa inizia già dalle 19 quando sarà possibile fare aperitivi e cenare, trasformando la serata in un’occasione d’incontro e socialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
IMMAGINA 2026: a Roma torna il Festival del Teatro di FiguraA Roma si prepara la sesta edizione di IMMAGINA, il Festival Internazionale del Teatro di Figura, che si svolgerà dal 17 al 20 aprile 2026.
Argomenti più discussi: Torna il teatro Vernacolare. Ecco il Festival del Bosco; Teatro vernacolare nel Compitese con Villa Felice; La Compagnia La Combriccola inaugura il Festival del Bosco -.
Torna il teatro Vernacolare. Ecco il Festival del BoscoMartedì, al Centro Culturale Compitese, anteprima con la commedia Villa Felice. La rassegna vera e propria al via domenica 7 giugno a Pieve e Sant’Andrea. lanazione.it