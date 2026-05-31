Svolta Vlahovic rinnovo con la Juve | arriva la decisione

Da sportface.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dusan Vlahovic ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Juventus. La società ha ufficializzato l'accordo, che prolunga il rapporto fino a una data futura. La firma del nuovo contratto è stata completata nelle ultime ore, confermando la volontà del calciatore di restare in bianconero. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato le cifre del nuovo accordo o le eventuali clausole. La decisione mette fine a settimane di trattative tra le parti.

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Ancora qualche giorno. Poi il futuro di Dusan Vlahovic dovrebbe finalmente diventare più chiaro. Da mesi l’attaccante serbo è al centro di indiscrezioni, ipotesi e scenari che coinvolgono la Juventus e mezza Europa. Il contratto continua a rappresentare il nodo principale della vicenda e, finché non arriverà una soluzione definitiva, ogni possibilità resterà aperta. La sensazione è che il momento decisivo sia ormai vicino. A confermarlo è stato anche il giornalista Mediaset Orazio Accomando, che ha fatto il punto sulla situazione spiegando come la prossima settimana possa risultare determinante. “Un aggiornamento lo possiamo dare sulle... 🔗 Leggi su Sportface.it

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Il futuro di Vlahovic Rinnovo o addio alla Juventus

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