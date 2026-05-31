Oggi, domenica 31 maggio, sono in programma diverse competizioni sportive in televisione e streaming. Tra gli eventi principali ci sono le partite di Serie A di basket, le gare di tennis del torneo di Roland Garros, le tappe del Giro d’Italia e le corse di MotoGP con il Gran Premio d’Italia. Inoltre, si svolgono anche le gare di ginnastica ritmica agli Europei.

Oggi, domenica 31 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, la MotoGP con il GP d’Italia, la ginnastica ritmica con gli Europei, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. A Teutschenthal si concluderà il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della settima tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si concluderà con la ventunesima tappa, che chiuderà la corsa nel Bel Paese e che prevede sia la partenza che l’arrivo a Roma dopo 131 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 31 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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