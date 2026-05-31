Senigallia auto elettrica esplode in un parcheggio

Da imolaoggi.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto elettrica è esplosa in un parcheggio, causando un forte boato e incendi. L'incidente è avvenuto in un'area dedicata alla sosta, senza altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e verificare eventuali danni o rischi aggiuntivi. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno accertando le cause dell'esplosione.

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SENIGALLIA – Un boato improvviso, poi le fiamme: una violenta esplosione si è verificata nel parcheggio dell’ex Gil, accanto alla sede del Comune in viale Leopardi. A prendere fuoco è stata un’auto elettrica in dotazione al Comune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia locale ha provveduto a chiudere il parcheggio e un tratto di marciapiede per consentire le operazioni di messa in sicurezza.Corriere Adriatico Presentazione auto elettrica: Ferrari crolla in borsa. Montezemolo: “Spero tolgano il cavallino” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Esplode un'auto elettrica del Comune, fiamme e paura a Senigallia

Video Esplode un'auto elettrica del Comune, fiamme e paura a Senigallia

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